Folge vom 01.08.2018: Die vier beliebtesten Fastfood-Gerichte in der Deluxe-Version
Frank Brüdigam kocht in seinem Hamburger Restaurant die vier liebsten Fast-Food Gerichte der Deutschen in der Deluxe-Version. Viel mehr Aufwand bedeutet das für den Koch nicht, man muss nur kreativ sein. Der charmante Koch zeigt, wie die Standard-Fast-Food Gerichte mit wenigen Veränderungen richtig edel werden. Und: Pimp my Ride - Das Gold-Auto
