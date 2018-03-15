Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Hoffmann auf der weltgrößten Asia-Food Messe

Kabel Eins
Folge vom 15.03.2018
Hoffmann auf der weltgrößten Asia-Food Messe

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.03.2018: Hoffmann auf der weltgrößten Asia-Food Messe

45 Min.
Ab 12

Dirk Hoffmann ist wieder auf Tour. Doch diesmal ist es eines seiner ungewöhnlichsten Gaumen-Abenteuer. Er reist nach Hongkong, zur größten Asia-Food Messe der Welt. Tausende Artikel großer Industrieproduzenten und mittelständischer Unternehmer sind hier ausgestellt, und kaum etwas ist bei uns bekannt. Ein gefundenes Fressen für Chefkoch Dirk. Unzählige Köche bereiten vor Ort die Gerichte zu und bieten sie den Kunden an.

