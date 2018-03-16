Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.03.2018: Kostenlose Chinaprodukte
45 Min.Folge vom 16.03.2018Ab 12
Ein Zahnpasta-Ausquetscher mit Bürstenhalterung, ein Handydisplay-Vergrößerer zum Filme schauen, ein ganzer Stapel Handtücher - alles kostenlos! Gibt's nicht? Gibt's doch. Einige China-Shops bieten online unzählige Artikel umsonst an. Nur das Porto muss bezahlt werden. Was steckt dahinter? Und wie gut sind die 0-Euro-Produkte?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins