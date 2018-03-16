Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Kostenlose Chinaprodukte

Kabel EinsFolge vom 16.03.2018
Kostenlose Chinaprodukte

Kostenlose ChinaprodukteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.03.2018: Kostenlose Chinaprodukte

45 Min.Folge vom 16.03.2018Ab 12

Ein Zahnpasta-Ausquetscher mit Bürstenhalterung, ein Handydisplay-Vergrößerer zum Filme schauen, ein ganzer Stapel Handtücher - alles kostenlos! Gibt's nicht? Gibt's doch. Einige China-Shops bieten online unzählige Artikel umsonst an. Nur das Porto muss bezahlt werden. Was steckt dahinter? Und wie gut sind die 0-Euro-Produkte?

Alle verfügbaren Folgen