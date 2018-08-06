Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Hilfreiche Küchentricks

Kabel Eins
Folge vom 06.08.2018
Hilfreiche Küchentricks

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.08.2018: Hilfreiche Küchentricks

42 Min.
Folge vom 06.08.2018
Ab 12

Es gibt eine Menge Tipps, die den Alltag in der Küche erleichtern sollen. Angeblich kann man Nudeln mit einem einfachen Trick viel schneller kochen und eine Weinflasche nur mit Hilfe von einem Schlüssel entkorken. Die Tester Aida und Benno probieren diese und andere Küchentricks aus dem Internet aus und zeigen, welche die Küchenarbeit erleichtern und wirklich hilfreich sind. Und: GoG Schoko-Brot-Speck-Auflauf

