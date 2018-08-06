Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.08.2018: Hilfreiche Küchentricks
42 Min.Folge vom 06.08.2018Ab 12
Es gibt eine Menge Tipps, die den Alltag in der Küche erleichtern sollen. Angeblich kann man Nudeln mit einem einfachen Trick viel schneller kochen und eine Weinflasche nur mit Hilfe von einem Schlüssel entkorken. Die Tester Aida und Benno probieren diese und andere Küchentricks aus dem Internet aus und zeigen, welche die Küchenarbeit erleichtern und wirklich hilfreich sind. Und: GoG Schoko-Brot-Speck-Auflauf
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins