Achim on Tour - deutsches Essen in Namibia
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.08.2018: Achim on Tour - deutsches Essen in Namibia
43 Min.Folge vom 09.08.2018Ab 12
Wo gibt's das beste Schnitzel der Welt? In Namibia! Und das beste Eisbein? In Namibia! Und die beste Schwarzwälder Kirschtorte? Auch in Namibia. Das behaupten zumindest die deutschstämmigen Einheimischen dort. In dem südwestafrikanischen Land leben noch ca. 20.000 Menschen mit deutschen Wurzeln und die prägen immer noch das kulinarische Angebot des Landes. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller will sich das mal genauer anschauen
