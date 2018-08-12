Ein Traumhaus aus MetallcontainernJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.08.2018: Ein Traumhaus aus Metallcontainern
88 Min. Folge vom 12.08.2018
Eine Firma bietet erstmals in Deutschland Häuser an, die komplett aus Metallcontainern gebaut sind. Familie Müller aus Nürnberg lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Lohnt sich der ungewöhnliche Hausbau? Und: Der Insekten-Burger / Fahrrad-Cops legen getunten Benz lahm / Der Traum vom großen Gewinn mit dem Kleingeld
