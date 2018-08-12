Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 12.08.2018
88 Min.Folge vom 12.08.2018Ab 12

Eine Firma bietet erstmals in Deutschland Häuser an, die komplett aus Metallcontainern gebaut sind. Familie Müller aus Nürnberg lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Lohnt sich der ungewöhnliche Hausbau? Und: Der Insekten-Burger / Fahrrad-Cops legen getunten Benz lahm / Der Traum vom großen Gewinn mit dem Kleingeld

