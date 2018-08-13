Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 13.08.2018
43 Min. Ab 12

22 Kugeln, 15 Tausend Kalorien, acht Kilogramm schwer. Die Rede ist vom größten Eisbecher der Welt. "Strawberry Supreme" - der Erdbeer-Königsbecher ist mit sieben Waffeln sowie mit einem halben Kilo Früchten und jeder Menge pappsüßer Zutaten garniert. Wenn Pete das Weltrekord-Eis aufisst, muss er den stolzen Preis von umgerechnet 80 Euro trotzdem bezahlen. Ohne Wette kein Wettessen? Nicht mit Pete. Und: Da Cookste - Pizza-Burger

