Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.04.2018: Spezialitätenbattle spezial: Hessen
44 Min.Folge vom 03.04.2018Ab 12
Und wieder mal heißt es: Showkoch Stefan Opgen-Rhein gegen Traditionskoch Andreas Hülsmann. Heute geht's in Deutschlands Mitte - nach Hessen. Auf der Speisekarte stehen Schnobelux, Hessische Rippchen und Frankfurter Pudding. Wie immer gilt: gleiche Grundzutaten, aber zwei unterschiedliche Zubereitungen. Welcher Koch wird die Jury überzeugen und am Ende siegen? Ist es Andreas mit seiner klassischen Küche oder Showkoch Stefan mit den kreativen Ideen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
