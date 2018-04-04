Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.04.2018: Aldi macht sich schön
45 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 12
5,2 Milliarden Euro lässt sich Aldi Nord die Modernisierung seiner rund 2300 deutschen Filialen kosten. Es ist das größte Umbauprojekt der Konzerngeschichte. Der Kunde soll dabei nicht mehr zahlen müssen, verspricht Serra Schlesinger, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Aber ob das wirklich so ist? "Abenteuer Leben" konnte beim Umbau einer Aldi-Filiale exklusiv hinter die Kulissen schauen. Und: Da Cookste: Lasagne Pizza Cake
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins