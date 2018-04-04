Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Aldi macht sich schön

Kabel Eins Folge vom 04.04.2018
Aldi macht sich schön

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 04.04.2018: Aldi macht sich schön

45 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 12

5,2 Milliarden Euro lässt sich Aldi Nord die Modernisierung seiner rund 2300 deutschen Filialen kosten. Es ist das größte Umbauprojekt der Konzerngeschichte. Der Kunde soll dabei nicht mehr zahlen müssen, verspricht Serra Schlesinger, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Aber ob das wirklich so ist? "Abenteuer Leben" konnte beim Umbau einer Aldi-Filiale exklusiv hinter die Kulissen schauen. Und: Da Cookste: Lasagne Pizza Cake

