Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK 80er Spezial: Boeuf Stroganoff

Kabel Eins
Folge vom 05.04.2018
JKNK 80er Spezial: Boeuf Stroganoff

JKNK 80er Spezial: Boeuf StroganoffJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.04.2018: JKNK 80er Spezial: Boeuf Stroganoff

46 Min.
Ab 12

Die Achtziger sind immer noch Kult - genauso wie das leckere Boeuf Stroganoff, das uns Chefkoch Achim heute zaubert. Der Haken an der Sache: Auch die jugendlichen Kandidaten müssen heute an den Herd und den Klassiker aus den 80ern nachkochen. Kulturfaktor eher Null.

