Kabel EinsFolge vom 06.04.2018
44 Min.Folge vom 06.04.2018Ab 12

"Pecten Maximus" - die große Jakobsmuschel. Ihr süßliches, festes Fleisch ist eine teure und sehr gefragte Delikatesse. Um die besten und größten Muscheln zu finden, besucht "Abenteuer Leben täglich" den deutschen Auswanderer Frank Ballack in Norwegen. Seit 10 Jahren taucht der Muscheltaucher rund um die Insel Frøya nach Jakobsmuscheln. Dabei sammelt er jede einzelne Muschel mit der Hand vom Meeresboden auf. Und: Echtzeitkochen Nudelauflauf reloaded

