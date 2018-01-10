Top X Küchengadgets reloaded 2018Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.01.2018: Top X Küchengadgets reloaded 2018
43 Min.Folge vom 10.01.2018Ab 12
Egal, ob Hobby-Koch oder Profi - manchmal kann jeder in seinem Küchenalltag ein wenig Hilfe gebrauchen, die das Kochen zu einer angenehmeren Sache macht. Viele neue Innovationen versprechen genau dies - Aida Grigutis und Frank Schraml nehmen die vielversprechendsten Haushalts-Neuheiten unter die Lupe. Und: BBQ Roadtrip USA: Carolina / Die Mülleimerlounge
