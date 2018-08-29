Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.08.2018: Provida Wiesbaden
41 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 12
Alle 13 Sekunden kracht es laut Statistischem Bundesamt auf deutschen Straßen. Die häufigsten Gründe sind dichtes Auffahren und eine zu hohe Geschwindigkeit. Um dagegen vorzugehen, setzt die Polizei auf Prävention - und harte Strafen. Nicolas Beck und Manuel Breuer von der Polizei Wiesbaden sind auf der A3 auf Drängler- und Raser-Jagd - mit über 220 Kilometern pro Stunde.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
