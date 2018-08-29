Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Provida Wiesbaden

Kabel Eins Folge vom 29.08.2018
Provida Wiesbaden

Provida WiesbadenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.08.2018: Provida Wiesbaden

41 Min. Folge vom 29.08.2018 Ab 12

Alle 13 Sekunden kracht es laut Statistischem Bundesamt auf deutschen Straßen. Die häufigsten Gründe sind dichtes Auffahren und eine zu hohe Geschwindigkeit. Um dagegen vorzugehen, setzt die Polizei auf Prävention - und harte Strafen. Nicolas Beck und Manuel Breuer von der Polizei Wiesbaden sind auf der A3 auf Drängler- und Raser-Jagd - mit über 220 Kilometern pro Stunde.

