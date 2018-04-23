Top 5 Latte Art Kreationen internationalJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.04.2018: Top 5 Latte Art Kreationen international
45 Min.Folge vom 23.04.2018Ab 12
Goth, Avo, Meringue? 2018 ist Kaffee alles andere als nur "schwarz". Das Netz wimmert von skurrilen Kaffeekreationen aus aller Welt, die jede Menge Abwechslung in die Tassen zaubert. Ganz klar, SO verrückt haben wir Kaffee noch nie gesehen. Mit Barista-Meisterin Nicole Battefeld testen wir die populärsten Hacks, die zurzeit auf Instagram kursieren. Wie leicht sind die Internet-Kreationen daheim nachzumachen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins