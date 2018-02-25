Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Der große China-Check: Kai reist nach Shanghai

Kabel EinsFolge vom 25.02.2018
Der große China-Check: Kai reist nach Shanghai

Der große China-Check: Kai reist nach ShanghaiJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.02.2018: Der große China-Check: Kai reist nach Shanghai

89 Min.Folge vom 25.02.2018Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter und Globetrotter Kai Böcking macht in Shanghai den großen China-Check. Schließlich fallen vielen Deutschen beim Wort China oft nur Vorurteile ein. Aber: Kann man in der 30-Millionen-Metropole auch seinen Urlaub verbringen - günstig und abwechslungsreich? Eines steht zumindest fest: Es wird Kai's abenteuerlichste Reise werden.

Alle verfügbaren Folgen