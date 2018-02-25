Der große China-Check: Kai reist nach ShanghaiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.02.2018: Der große China-Check: Kai reist nach Shanghai
89 Min.Folge vom 25.02.2018Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter und Globetrotter Kai Böcking macht in Shanghai den großen China-Check. Schließlich fallen vielen Deutschen beim Wort China oft nur Vorurteile ein. Aber: Kann man in der 30-Millionen-Metropole auch seinen Urlaub verbringen - günstig und abwechslungsreich? Eines steht zumindest fest: Es wird Kai's abenteuerlichste Reise werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins