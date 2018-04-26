Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.04.2018: BBQ Roadtrip USA: Alabama
44 Min.Folge vom 26.04.2018Ab 12
BBQ-Experte Patrick Ryan ist auf dem Weg zu neuen Grillabenteuern. Dieses Mal verschlägt es ihn nach Decatur, Alabama. Eine kleine Stadt am geschäftigen Tennessee-River, die in Sachen BBQ ganz groß ist. Big Bob Gibson ist bekannt für sein hervorragendes BBQ-Team und Hühnchen in weißer BBQ-Soße. Richtig gelesen: weiße BBQ Soße! Und: Achim sucht das beste Schwein reloaded
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins