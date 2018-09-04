Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.09.2018
43 Min.Folge vom 04.09.2018Ab 12

Südtiroler Speck ist wohl jedem ein Begriff. Doch das meiste Fleisch kommt aus dem Ausland und wird in Südtirol nur verarbeitet. Nur wenige Höfe züchten noch echte Südtiroler Schweine und verarbeiten ihr Fleisch zu Speck. Einer davon ist der Unterkranzerhof im Sarntal. Wir haben die Speckbauern besucht und bei der Produktion begleitet. Und: Top 5 beste Terence Hill Momente

