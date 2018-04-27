Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Elektrische Milchaufschäumer im Test

Kabel Eins
Folge vom 27.04.2018
Elektrische Milchaufschäumer im Test

Elektrische Milchaufschäumer im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.04.2018: Elektrische Milchaufschäumer im Test

44 Min.Folge vom 27.04.2018Ab 12

Der perfekte Milchschaum: Seidig und cremig soll er sein. Der Barista Mergim Muja aus Frankfurt am Main, und die Kaffeeliebhaberin Marika Williams testen in einem Milchaufschäumer-Ranking, mit welchen Produkten der perfekte Milchschaum gelingt. Und: Topftour Norwegen

