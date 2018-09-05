Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Hoffmann on Tour: Südkorea

Kabel Eins Folge vom 05.09.2018
Hoffmann on Tour: Südkorea

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.09.2018: Hoffmann on Tour: Südkorea

42 Min. Folge vom 05.09.2018 Ab 12

Es ist wieder soweit - Dirk Hoffman ist on Tour. Dieses Mal ist er in Südkorea unterwegs und wirft einen Blick in die einheimischen Töpfe. Warum lieben die Südkoreaner ihr Kimchi so sehr? Essen die wirklich lebendige Tintenfische? Und warum schauen beim koreanischen Internettrend "Muk-Bang" tausende Nutzer anderen Leuten beim Essen zu? Und: Top 5 BBQ USA

