Folge vom 06.09.2018: Die größte Pasta-Fabrik der Welt
Folge vom 06.09.2018
Italienische Pasta - weltweit bekannt und beliebt! Jeder Deutsche isst im Schnitt ungefähr acht Kilogramm Pasta pro Jahr. Die Italiener übrigens mehr als dreimal so viel: pro Kopf sind es ca. 26 Kilogramm jährlich! Wir sind in der größten Pasta-Fabrik der Welt: bei Barilla in Parma, Italien. Hier werden jeden Tag 1.100 Tonnen Pasta produziert. Das macht 2.200.000 Packungen Pasta - täglich! Sie ist die meist verkaufte Pasta der Welt! Um eine Packung Spaghetti zu produzieren braucht die Maschine nicht mal 1 Sekunde! Wir verfolgen den Weg der Pasta: angefangen bei der Ernte des Weizens bis hin zur fertigen Pasta in der Verpackung.
