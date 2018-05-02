Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.05.2018: Der Weg der Kokosnuss
43 Min.Folge vom 02.05.2018Ab 12
Die meisten unserer Kokosnüsse kommen aus Indien. Das Land ist der weltgrößte Produzent von Kokosnüssen und deren Produkten. Wir fahren in den Bundesstaat Kerala, dessen Name übersetzt "Das Land der Kokospalmen" heißt. 45 Prozent der gesamten indischen Ernte kommt von hier. Die Region lebt von den Kokosnüssen. Wir begleiten die schwierige Ernte in den bis zu 30 Meter hohen Palmen und schauen uns an, welche Vielzahl von Produkten aus der Kokosnuss gemacht werden.
