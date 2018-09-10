Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.09.2018: HoT Israel
43 Min.Folge vom 10.09.2018Ab 12
Fernsehkoch Dirk Hoffmann war mal wieder auf Tour. Diesmal hat es ihn in ein ganz besonderes Land verschlagen. Ein Land, in dem nicht nur das Essen ein Schmelztiegel aus den verschiedensten Kulturen und Religionen der Welt bildet. Die Rede ist von Israel. Neben Restaurants und Imbissen in den Metropolen Tel Aviv und Jerusalem besucht er unter anderem auch das älteste Kibbuz im Land und bekommt es mit einem Juror der bekanntesten Kochshow Israels zu tun.
