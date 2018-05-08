Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Küchengadgets für ein Original-American-BBQ

Kabel EinsFolge vom 08.05.2018
Küchengadgets für ein Original-American-BBQ

Küchengadgets für ein Original-American-BBQJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.05.2018: Küchengadgets für ein Original-American-BBQ

45 Min.Folge vom 08.05.2018Ab 12

Die Amerikaner grillen das ganze Jahr über, aber im Frühjahr wird es Zeit, aufzurüsten und über neue sinnvolle Grillgadgets nachzudenken. BBQ-Experte Patrick Ryan weiß, was man unbedingt braucht und auf was man besser verzichtet: Welche Gadgets muss, welche soll und welche kann man haben? Und: Die Jugend kann nicht kochen - Spargel zum Muttertag

Alle verfügbaren Folgen