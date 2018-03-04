Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.03.2018: Mann, ich werd' Vater!
92 Min.Folge vom 04.03.2018Ab 12
Es ist die größte Herausforderung im Leben eines Mannes! Es ist nicht der Bau des eigenen Hauses. Es ist auch nicht die Midlife-Crisis. Erst wenn ein Mann erfährt, dass er Vater wird, zeigt sich der wahre Kerl in ihm. "Abenteuer Leben am Sonntag" begleitet über ein Jahr lang vier Männer durch "ihre Schwangerschaft" - und das weltweit, in völlig unterschiedlichen Kulturen und Ländern.
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
