Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 11.05.2018
45 Min.
Ab 12

Die Tester Chrissy und Marc genießen gerne eine deftige Brotzeit, für die sie die Produkte meist fertig im Supermarkt kaufen. Im Internet finden sich jedoch unzählige Anleitungen, wie man von der Wurst bis zur Essiggurke alles in Heimarbeit herstellen kann. Aber können die selbst gemachten Leckereien die Ware aus dem Laden wirklich ersetzen? Und: Die größte Suppenküche der Welt

