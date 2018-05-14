Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.05.2018: Heimwerker-Gadgets
43 Min.Folge vom 14.05.2018Ab 12
Taugt der kleinste Akkuschrauber der Welt wirklich was? Und ist das Reparaturband wirklich so stabil wie Stahl? Andrea Gerhard und Kimmo Wiemann haben besonders günstige Heimwerker-Gadgets getestet und verraten, welche nützlich sind und welche man sich besser ganz spart.
