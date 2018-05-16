Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.05.2018: D.I.Y. Birkensessel
42 Min.Folge vom 16.05.2018Ab 12
Rund anstatt quadratisch - Birkenstämme werden meist als Dekoration oder Trennwand in den eigenen vier Wänden verwendet. Nicht so bei unserem Handwerkerduo Uli und Martina - sie bauen aus dem Rundholz einen stylischen Sessel. Natur pur für drinnen oder draußen. Und was darf zur Liege nicht fehlen? Ein Tisch! Den kreieren die beiden natürlich aus ihren abgeschnittenen Birkenresten. Und: Klassiker aus der deftigen Küche - Frühlingsgerichte
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins