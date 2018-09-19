Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.09.2018: Top X Donut-Hacks
34 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 12
So habt ihr Donuts garantiert noch nie gesehen. Showkoch Stefan Opgen-Rhein verwandelt den amerikanischen Klassiker in vier abgefahrene Fast-Food-Gerichte. Vom Donut-Burger bis hin zur Currywurst Kartoffel-Donut-Beilage ist alles dabei. Lasst euch überraschen! - Vier bis acht Schwarzfahrer erwischt der Wiesbadener Ticketkontrolleur Eric pro Schicht. Statistisch gesehen ist jeder 40. Reisende ohne Fahrkarte unterwegs. Den Wiesbadener Verkehrsverbunden entsteht durch die Schwarzfahrer jährlich ein Schaden in Höhe von 750.000 Euro, die zu Lasten der "braven" Ticketkäufer gehen.
