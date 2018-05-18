Der Klang, der aus dem Feuer kommt - GlockengießenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.05.2018: Der Klang, der aus dem Feuer kommt - Glockengießen
42 Min.Folge vom 18.05.2018Ab 12
Die Herstellung von Glocken ist ein uralter Prozess, der sich über mehr als drei Monate hinzieht. Spektakulär wird es, wenn für den Guss auf rund 1.100 Grad erhitzte Bronze über gemauerte Rinnen in die Glockenformen unter der Erde schießt. Nur ein halbes Dutzend Glockengießereien gibt es heute noch in Deutschland. "Abenteuer Leben täglich" besucht die Eifeler Glockengießerei in Brockscheid.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins