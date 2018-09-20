Die Suche nach dem Gold der NordseeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.09.2018: Die Suche nach dem Gold der Nordsee
43 Min.Folge vom 20.09.2018Ab 12
Vergangenes Jahr hat ein Krabbenbrötchen bis zu 12 Euro gekostet und auch dieses Jahr steht eine neue Krabbenkrise bevor. Doch warum ist das Nordseegold so teuer? Rund 30.000 Tonnen Krabben verspeisen die Deutschen pro Jahr. Ab März beginnt die Fangsaison. Die Tidenkutter sind dabei bis zu 12 Stunden auf See unterwegs. Mit einer speziellen Fangtechnik, die in Büsum entwickelt wurde, kommen tonnenweise Nordseegarnelen an Bord. Ein Knochenjob für die Seeleute. Nach dem Einholen wird der Fang direkt verarbeitet und konserviert. Denn das Nordseegold ist ein sehr empfindliches Lebensmittel.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
