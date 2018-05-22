Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.05.2018: Smarte Haushaltsgadgets
42 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 12
Daniela und Mikele testen für "Abenteuer Leben täglich" die neusten Haushalts-Alltagsgagdets. Welche sind sinnvoll und welche eher unnötig? Von der Sitzheizung für die Klobrille bis zur Socke fürs Fahrrad ist alles dabei. Und: Der größte Spätzle-Hersteller Deutschlands
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins