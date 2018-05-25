Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Furious Pete on Tour - Moskau

Kabel Eins
Folge vom 25.05.2018
Furious Pete on Tour - Moskau

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.05.2018: Furious Pete on Tour - Moskau

43 Min.
Folge vom 25.05.2018
Ab 12

Was macht unser Food-Experte Furious Pete in einem Bunker, einem Krankenhaus, oder in einem Gefängnis? Natürlich - er testet für uns die Speisen, die dort serviert werden. Die ungewöhnlichen Locations sind tatsächlich Restaurants und befinden sich in Moskau. Zum ersten Mal bereist der Kanadier die russische Hauptstadt. Von der Vielfalt der Speisen und der Gourmet-Tempel ist Pete überrascht. Es gibt hier alles, was sein Gaumen begehrt: Steaks, Burger und Hotdogs an jeder Ecke. Doch wie schmecken ihm die ausgefallenen russischen Spezialitäten, wie schwarze Kürbis-Pelmeni, oder der Kamtschatka Eisfisch in gebrannter Buttersoße?

