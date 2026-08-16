Schatzsucher: Zwischen Mega-Magnet und Metalldetektor!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.08.2026: Schatzsucher: Zwischen Mega-Magnet und Metalldetektor!
93 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Sebastian Hahn alias "Sachsen-Sondler" darf mit seinem Kumpel Stefan die Liegewiese eines über 115 Jahre alten Freibads in Radebeul mit einem Metalldetektor nach verlorenen Schätzen absuchen. In Berlin gehen John und Scotty Betzien mit Mega-Magneten im Flüsschen Panke auf Schatzsuche - und sorgen mit gefährlichen Funden für einen Polizeieinsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins