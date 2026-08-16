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Abenteuer Leben am Sonntag

Schatzsucher: Zwischen Mega-Magnet und Metalldetektor!

Kabel EinsFolge vom 16.08.2026
Schatzsucher: Zwischen Mega-Magnet und Metalldetektor!

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.08.2026: Schatzsucher: Zwischen Mega-Magnet und Metalldetektor!

93 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Sebastian Hahn alias "Sachsen-Sondler" darf mit seinem Kumpel Stefan die Liegewiese eines über 115 Jahre alten Freibads in Radebeul mit einem Metalldetektor nach verlorenen Schätzen absuchen. In Berlin gehen John und Scotty Betzien mit Mega-Magneten im Flüsschen Panke auf Schatzsuche - und sorgen mit gefährlichen Funden für einen Polizeieinsatz.

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