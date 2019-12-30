Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Illegale Einreise - Bundespolizei Rostock

Kabel EinsFolge vom 30.12.2019
Illegale Einreise - Bundespolizei Rostock

Illegale Einreise - Bundespolizei RostockJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.12.2019: Illegale Einreise - Bundespolizei Rostock

61 Min.Folge vom 30.12.2019Ab 12

Jährlich reisen aus dem Rostocker Hafen über zwei Millionen Menschen nach Schweden und Dänemark. Die Bundespolizisten Marko Vrabec und Torsten Bandilla kontrollieren für einen sicheren Reiseverkehr alle Papiere, sowohl von Frachtgütern als auch von den Passagieren. Die Einsatzzentrale informiert sie über einen Somalier, der keine Ausweisdokumente vorlegen kann. Hält er sich illegal in Deutschland auf? Und: Autostunt à la Hollywood - Stuntman in Nürnberg

Alle verfügbaren Folgen