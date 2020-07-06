Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

LKW-Unfall im Reiseverkehr - Abschleppdienst Bauereiß

Kabel EinsFolge vom 06.07.2020
LKW-Unfall im Reiseverkehr - Abschleppdienst Bauereiß

LKW-Unfall im Reiseverkehr - Abschleppdienst BauereißJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.07.2020: LKW-Unfall im Reiseverkehr - Abschleppdienst Bauereiß

63 Min.Folge vom 06.07.2020Ab 12

Geplatzte Reifen und Öl auf der Fahrbahn: Ein über sieben Tonnen schwerer LKW kracht im Baustellenbereich auf der A3 Richtung Nürnberg gegen die Leitplanke. Für Abschlepper Stefan Zaun vom Abschleppdient Bauereiß zählt jetzt jede Sekunde. Und: Ein Crash zweier Fahrradfahrer und ein Schwerverletzter: In Regensburg fahren Rettungsassistentin Claudia und Nofallsanitäter Maximilian um 07:30 Uhr morgens zu ihrem ersten Einsatzort. Und: Lademeister im Dauerstress - Autozug Sylt

Alle verfügbaren Folgen