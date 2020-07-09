Randalierer außer Kontrolle - RTW MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.07.2020: Randalierer außer Kontrolle - RTW München
64 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Samstagnacht in München. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Andreas Süßl sind mit dem Rettungswagen unterwegs zu einem Nachtclub. Ein Mann wurde dort fixiert. Er hat angedroht, alle im Club umzubringen. Und: Michael Schlaffen ist Chef eines privaten Sicherheitsdienstes. Im Auftrag der Stadt Grevenbroich sorgt er mit Mitarbeiter Dennis Nobel für Sicherheit an öffentlichen Plätzen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
