Folge vom 21.01.2020: Viel zu viel von allem - Zoll Flughafen Frankfurt
60 Min.Folge vom 21.01.2020Ab 12
Die beiden Zöllner Elena Wiegand und Sven Kalkbrenner kontrollieren Reisende am Frankfurter Flughafen. Zigaretten, Lebensmittel, Bargeld und Sonnenbrillen werden im Überfluss versucht einzuführen. Und: Im Großraum Hamburg ereignen sich viele Wohnungseinbrüche, hinter welchen die Polizei organisierte Banden vermutet. Um dies zukünftig zu verhindern, kontrollieren Wiebke Henning und Sören Lichte auf der A7 verdächtige Fahrzeuge und Fahrer.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
