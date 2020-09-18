Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.09.2020: Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei Sittensen
63 Min.Folge vom 18.09.2020Ab 12
Carina Apmann und Sebastian Fischer von der Autobahnpolizei Sittensen kontrollieren auf der A1 bei Hamburg LKW. Nach wenigen Minuten fällt ihnen ein Transporter auf, der deutlich zu tief auf der Straße liegt. Ihr erster Verdacht: Das Fahrzeug ist überladen. Bei der Kontrolle des Fahrers entwickeln die beiden noch einen weiteren Verdacht. Und: In Essen sind Monika Kosiol und Nicole Neff als Schrottladies unterwegs und sammeln Schrott aller Art. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker hat alte Bremsscheiben und andere Verschleißteile für die Frauen in Pink. Doch wieviel Geld werden die auf dem Großschrottplatz bringen? Bildrechte: Kabel Eins.
