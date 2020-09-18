Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei Sittensen

Kabel EinsFolge vom 18.09.2020
Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei Sittensen

Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei SittensenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.09.2020: Transporter in Schieflage - Autobahnpolizei Sittensen

63 Min.Folge vom 18.09.2020Ab 12

Carina Apmann und Sebastian Fischer von der Autobahnpolizei Sittensen kontrollieren auf der A1 bei Hamburg LKW. Nach wenigen Minuten fällt ihnen ein Transporter auf, der deutlich zu tief auf der Straße liegt. Ihr erster Verdacht: Das Fahrzeug ist überladen. Bei der Kontrolle des Fahrers entwickeln die beiden noch einen weiteren Verdacht. Und: In Essen sind Monika Kosiol und Nicole Neff als Schrottladies unterwegs und sammeln Schrott aller Art. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker hat alte Bremsscheiben und andere Verschleißteile für die Frauen in Pink. Doch wieviel Geld werden die auf dem Großschrottplatz bringen? Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen