Folge vom 02.10.2020: Zu schwerer Lastwagen - LKW Großkontrolle Osnabrück
63 Min.Folge vom 02.10.2020Ab 12
Die A30 bei Bissendorf - Eine Kontrollgruppe der Direktion Osnabrück überprüft unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Frank Krämer Lastwägen. Sie achten auf Ladungssicherung, technisch Mängel und nehmen die Fahrer genau unter die Lupe. Ein Lkw-Fahrer aus den Niederlanden hat zu viel geladen. Doch das ist nicht das einzige Problem. Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
