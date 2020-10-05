Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge 177

Kabel EinsFolge vom 05.10.2020
Folge 177

Folge 177Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.10.2020: Folge 177

64 Min.Folge vom 05.10.2020Ab 12

Laufen Sie nur bei grüner Ampel über die Straße? Stimmen Ihre Angaben bei der Versicherung? Lösen Sie immer einen Parkschein? Das sollten Sie auch, denn jetzt herrscht Recht und Ordnung! Das tägliche Reportage-Format begleitet deutsche Ordnungshüter bei ihren Einsätzen: Ob Polizei, Zoll, Gerichtsvollzieher oder Lebensmittelkontrolleure - die Ordnungshüter sorgen dafür, dass Gesetze eingehalten und Straftaten verfolgt und aufgedeckt werden... Bildrechte: Kabel Eins.

