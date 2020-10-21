Regelmäßige Verstöße statt Einsicht - Autobahnpolizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.10.2020: Regelmäßige Verstöße statt Einsicht - Autobahnpolizei Sittensen
64 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12
Polizeikommissarin Wybke Horstmann und Polizeihauptkommissar Sebastian Fischer kontrollieren Lastwägen und andere Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit. Immer wieder kommt es bei den LKW-Fahrern zu Verstößen der Lenk- und Ruhezeiten oder der Ladungssicherung. Ein angehaltener Fahrer ist den Polizisten bereits bekannt - und der ahnt schon, was ihm bevorsteht. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen