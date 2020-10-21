Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Regelmäßige Verstöße statt Einsicht - Autobahnpolizei Sittensen

Kabel EinsFolge vom 21.10.2020
Folge vom 21.10.2020: Regelmäßige Verstöße statt Einsicht - Autobahnpolizei Sittensen

64 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12

Polizeikommissarin Wybke Horstmann und Polizeihauptkommissar Sebastian Fischer kontrollieren Lastwägen und andere Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit. Immer wieder kommt es bei den LKW-Fahrern zu Verstößen der Lenk- und Ruhezeiten oder der Ladungssicherung. Ein angehaltener Fahrer ist den Polizisten bereits bekannt - und der ahnt schon, was ihm bevorsteht. Bildrechte: Kabel Eins.

