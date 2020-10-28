Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.10.2020
64 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12

Ein Partywochenende in Celle. Der Alkohol fließt, die Stimmung ist explosiv. Die Streifenpolizisten Stefan und Tobias werden von der Zentrale zu einer Diskothek in ihrem Revier geschickt - hier wurde ein junger Mann übel zugerichtet. Und: Die A5 in der Nähe von Frankfurt. Jürgen und Patrick von der Autobahnmeisterei Frankfurt mähen den Mittelstreifen. Sieben Kollegen verteilt auf fünf Fahrzeuge unterstützen sie dabei, denn die Tätigkeit ist nicht ganz ungefährlich. Bildrechte: Kabel Eins.

