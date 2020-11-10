Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

LKW Kontrolle auf der A1

Kabel EinsFolge vom 10.11.2020
LKW Kontrolle auf der A1

LKW Kontrolle auf der A1Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.11.2020: LKW Kontrolle auf der A1

63 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12

A1 zwischen Bremen und Hamburg - Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit Rotenburg kontrollieren den Verkehr auf der Autobahn. Das Augenmerk der Polizisten liegt auf überladenen Lastwagen. Und: Der Kurfürstendamm hat ein Poser Problem: Meist junge Männer zeigen mitten in der Innenstadt gerne, was ihre hochmotorisierten Luxusautos hergeben - mit immer öfter verheerenden Folgen. Oliver ist Tuning-Experte bei der Berliner Verkehrspolizei und zieht die Raser aus dem Verkehr. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen