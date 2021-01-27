Thema u. a.: Täglich grüßt die Überladung - Lkw-Kontrolle RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.01.2021: Thema u. a.: Täglich grüßt die Überladung - Lkw-Kontrolle Rosenheim
64 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12
Rund 10.000 Lkw rollen täglich auf der A8 zwischen Salzburg und München. Hier kontrollieren die Polizisten des Lkw-Kontrolltrupps Rosenheim. Das erschreckende Ergebnis: Jeder sechste Lastwagen ist zu schwer und stellt durch die Überladung eine zusätzliche Gefahr dar. Und: Auf dem Berliner Recyclinghof kontrollieren Hülya und ihr Team, was sie recyceln oder verkaufen können. Denn sie organisieren Haushaltsauflösungen in Berlin.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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