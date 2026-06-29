Gänsehautmomente, ein heißes Comeback und ein Stern für MileyJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 22: Gänsehautmomente, ein heißes Comeback und ein Stern für Miley
24 Min.Folge vom 29.06.2026
Bei den American Music Awards ließen die Pussycat Dolls die Herzen der Fans mit ihrem Auftritt höher schlagen, Miley Cyrus glänzte in einem ganz besonderen Outfit bei ihrer Stern-Enthüllung am Walk of Fame, und auch in Österreich gab es Gänsehautmomente: So wurde Gary Lux geehrt, und Promis wie Wolfgang Ambros gratulierten. Birgit Waldsam präsentiert die Society-Highlights in Adabei Prime.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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