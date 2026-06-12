Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29erJetzt kostenlos streamen
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Folge 24: Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29er
25 Min.Folge vom 12.06.2026
Liebe, Glamour und ein Hauch Drama in den Society-Highlights der Woche: Christina „Mausi“ Lugner feiert standesgemäß ihren „29er“, während sich Stars wie Katy Perry oder Brad Pitt verliebt auf diversen Events zeigen. Und: Jorge González beehrte Wien und plauderte mit krone.tv über „Let’s Dance“ und seine neue Duftkollektion. Blicken Sie mit Birgit Waldsam auf eine bwegende Woche zurück.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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