Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Adabei Prime

Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29er

krone.tvStaffel 2026Folge 24vom 12.06.2026
Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29er

Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29erJetzt kostenlos streamen

Adabei Prime

Folge 24: Stars zeigen ihre Liebe ++ „Mausi“ Lugner feiert erneut 29er

25 Min.Folge vom 12.06.2026

Liebe, Glamour und ein Hauch Drama in den Society-Highlights der Woche: Christina „Mausi“ Lugner feiert standesgemäß ihren „29er“, während sich Stars wie Katy Perry oder Brad Pitt verliebt auf diversen Events zeigen. Und: Jorge González beehrte Wien und plauderte mit krone.tv über „Let’s Dance“ und seine neue Duftkollektion. Blicken Sie mit Birgit Waldsam auf eine bwegende Woche zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Adabei Prime
krone.tv
Adabei Prime

Adabei Prime

Alle 2 Staffeln und Folgen