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Glamouröse VIP-Nächte, berührende Lovestorys und sexy Jungbäuerinnen

krone.tvStaffel 2026Folge 27vom 03.07.2026
Glamouröse VIP-Nächte, berührende Lovestorys und sexy Jungbäuerinnen

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Folge 27: Glamouröse VIP-Nächte, berührende Lovestorys und sexy Jungbäuerinnen

25 Min.Folge vom 03.07.2026

Seit der Verlobung mit Travis Kelce sorgt Taylor Swift damit für Schlagzeilen – nach all ihren Liebesdramen ist ihr dieses Happy End mehr als gegönnt. Außerdem: Ein Hollywood-Star wurde 40, in Wien gab es glamouröse VIP-Feiern und ein Todesfall erschütterte die Society. Sasa Schwarzjirg blickt auf eine bewegende Woche zurück.

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