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Arnold Schwarzenegger auf Heimatbesuch ++ Wow-Looks der Stars

krone.tvStaffel 2026Folge 25vom 19.06.2026
Arnold Schwarzenegger auf Heimatbesuch ++ Wow-Looks der Stars

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Folge 25: Arnold Schwarzenegger auf Heimatbesuch ++ Wow-Looks der Stars

24 Min.Folge vom 19.06.2026

Arnold Schwarzenegger war in Wien – und bekam dabei besonderen Besuch: Die „Jesus Biker“ ließen eine Elektro-Harley von ihm signieren. Außerdem: Zendaya und Emily Ratajkowski in Wow-Looks, TV-Bauer und Reality-Star Johannes Höfinger öffnete seine Stalltüren für uns, und ein lustiges Quiz brachte unsere Promis ganz schön ins Schwitzen. Birgit Waldsam zeigt die Society-Highlights der Woche.

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