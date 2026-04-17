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Austropop-Ikone geehrt ++ Neue Gerüchte aus Hollywood

krone.tvStaffel 2026Folge 16vom 17.04.2026
Austropop-Ikone geehrt ++ Neue Gerüchte aus Hollywood

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Folge 16: Austropop-Ikone geehrt ++ Neue Gerüchte aus Hollywood

24 Min.Folge vom 17.04.2026

Austropop-Ikone Wolfgang Ambros bekam das Goldenen Ehrenzeichen, die „Dancing Stars“ sorgen für Zusammenhalt, und die Gerüchteküche in Hollywood brodelt: Madonna arbeitet an einem neuen Album und Katy Perry muss sich mit heiklen Vorwürfen auseinandersetzen. Das alles und mehr zeigt diese Woche Sasa Schwarzjirg in Adabei Prime.

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