Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte in HollywoodJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 18: Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte in Hollywood
24 Min.Folge vom 30.04.2026
Simone Lugner sagt ganz klar, wem sie „eine panieren“ würde, DJ Ötzi spricht mit krone.tv über seine Karriere, der Hollywood-Blockbuster „Der Teufel trägt Prada“ ist mit Teil 2 zurück im Kino, und in Hollywood gibt es allerlei tolle Outfits und frische Verlobungsgerüchte. Sasa Schwarzjirg präsentiert die Society-Highlights der Woche.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv