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Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte in Hollywood

krone.tvStaffel 2026Folge 18vom 30.04.2026
Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte in Hollywood

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Folge 18: Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte in Hollywood

24 Min.Folge vom 30.04.2026

Simone Lugner sagt ganz klar, wem sie „eine panieren“ würde, DJ Ötzi spricht mit krone.tv über seine Karriere, der Hollywood-Blockbuster „Der Teufel trägt Prada“ ist mit Teil 2 zurück im Kino, und in Hollywood gibt es allerlei tolle Outfits und frische Verlobungsgerüchte. Sasa Schwarzjirg präsentiert die Society-Highlights der Woche.

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